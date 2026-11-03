В США большой выборный день — все детали и подробности

Голосование на промежуточных выборах в США стартовало по всей Америке. Проходит спокойно. Без заметного наплыва избирателей и усиленного присутствия полиции. Дональд Трамп называет эти выборы самыми важными в истории США: "Демократы выдвинуди самый радикальный и опасный список кандидатов в истории Америки. Джихадисты, экстремисты и люди, глядя на которых, просто не веришь своим глазам. И все они привержены одной и той же радикальной программе: открытые границы, повышение ваших налогов на триллионы долларов, лишение вас права на оружие, калечащие операции по смене пола для ваших детей, отказ от нефти и природного газа, резкий взлёт цен на энергоносители и открытие шлюзов для миллионов мигрантов со всего мира - в надежде, что они смогут получить право голоса".

Эти выборы аналитики воспринимают как главный референдум по оценке второго президентского срока Трампа. Американцы полностью переизберут все 435 мест в Палате представителей и на треть обновят состав Сената. На текущий момент республиканцы удерживают минимальное большинство в обеих палатах. Но уже завтра ситуация может измениться.

Публиковать официальные экзитполы до закрытия участков журналистам запрещает закон США, но это не касается опросов. New York Times и Marist Poll уверены: вероятность победы демократов крайне велика. Прогнозы подтверждают и результаты досрочных выборов. Большинство из 57 миллионов уже проголосовавших - демократы. И Трамп об этом знает.

"Нас накроет "голубая волна", а "голубая волна" означает, что демократы вернутся на промежуточные выборы и победят значительное число республиканцев, особенно в Палате представителей, но, вероятно, и в Сенате тоже. Демократы займут посты губернаторов штатов, что очень важно в американском порядке вещей", - считает Ларри Сабато, директор центра политических исследований университета Вирджинии.

Однако эксперты сходятся во мнении, что пока ставить крест на республиканцах рано. Борьба за Сенат остается крайне острой. Ключевыми колеблющимися штатами стали Техас, Огайо, Канзас, Айова и Мэн. И, судя по свежим опросам телеканала CNN, в традиционно республиканском Техасе зафиксировано неожиданное укрепление позиций кандидатов-демократов. Однако в стане партии синих не все так радужно, как они пытаются выставить. На исход может повлиять что угодно. В еще одном из колеблющихся штатов - Мичигане - кандидатка-демократ Хейли Стивенс за два дня до выборов поддержала не своего коллегу мусульманина Абдула Эль-Сайеда, а республиканца Майка Роджерса. Решение шокировало даже главу аппарата самой Стивенс. Несколько её сотрудников ушли в знак протеста. Лидер демократического меньшинства. Чак Шумер назвал Хэйли предательницей: "Самое странное - это то, что лидеры демократов дают весьма враждебные интервью. Ещё 6 месяц назад Чак Шумер и Нэнси Пелоси называли Хейли Стивенс - это будущее Мичигана! Что это ответ на все вопросы! Она, по их мнению, была лучшим что когда либо случалось со штатом. А теперь она внезапно стала токсичной и превратилась в изгоя. А всё дело в том, что она посмела бросить им вызов".

В свое предыдущее президентство Трамп тоже проиграл промежуточные выборы. Тогда в 2018-м он потерял 41 место в Палате представителей. Сенат, впрочем, ему удалось удержать. И, главный вопрос за океаном сейчас: удастся ли Трампу вновь провернуть этот ход.