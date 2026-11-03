Три миллиарда рублей правительство выделит на поддержку сельхозпроизводителей

Более 13 миллиардов рублей правительство выделит на поддержку сельхозпроизводителей в 22-х российских регионах. Средства направят на агротехнологические работы при возделывании озимых культур. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.
Также было принято решение расширить льготный набор мер для промышленных компаний, в частности - в отрасли электронного машиностроения. Преференции по страховым взносам будут теперь доступны и для производителей некоторых типов лазерных систем.
Еще один важный вопрос - развитие Сахалина. В приоритете в этом регионе наращивать вложения в инфраструктурные проекты.
"Одним из важных объектов для достижения поставленных целей является реконструкция инфраструктуры в порту Корсаков. Он обслуживает большинство пассажирских и грузовых перевозок для нужд сахалинцев. Имеет весомое значение для рыбопромыслового флота. Планируется, что по окончании модернизации эта морская гавань станет частью Трансарктического транспортного коридора, что позволит увеличить объёмы обслуживания нефтегазовых проектов и туристических судов и продолжить сокращать время обработки грузов. Чтобы ускорить обновление гидротехнических сооружений торгового порта, направим около 600 млн рублей", - сказал премьер.