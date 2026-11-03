Армения назвала сроки подачи заявки на членство в ЕС

Армения может официально подать заявку на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году. Об этом заявил во вторник, 3 ноября, глава армянского правительства Никол Пашинян.

Как подчеркнул политик в интервью Euronews в рамках саммита по расширению ЕС, "в следующем году это может быть реалистичным, в 2028 году это может быть реалистично".

За несколько дней до этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в правящих кругах Армении понимают и признают бесперспективность попыток присоединиться к ЕС. Однако "почему-то выводов этих, в том числе публично, не делают".

В докладе Евразийского межправительственного совета, выдержки из которого приводит РИА Новости, подчеркивалось: Армения не может быть одновременно участником и ЕАЭС, и ЕС, поскольку это несет риски для других членов Евразийского экономического союза и формирования единого рынка объединения.

Президент Беларуси попытался объяснить премьер-министру Армении бесперспективность попыток затащить страну в Евросоюз. Как указал Александр Лукашенко Николу Пашиняну, прежде чем стремиться в ЕС, армянским властям хорошо бы определиться, кому страна сможет продать свои коньяк, овощи и фрукты.