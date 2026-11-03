Вакцинация продолжается: свыше 35,4 млн россиян сделали прививку от гриппа

В России продолжается кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой уже привито свыше 35,4 миллиона граждан. Об этом рассказали во вторник, 3 ноября, в Роспотребнадзоре.

Как уточняет пресс-служба ведомства, пока заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням: на 44-й неделе 2026 года в Российской Федерации зарегистрировано свыше 555 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19.

При этом еженедельно нарастает число заболевших гриппом. Доля вирусов гриппа в циркулирующих респираторных инфекциях составляет 6,1%, среди них выявлены штаммы А(H1N1), A(H3N2), B и C.

Прививка остается самым эффективным способом защититься от заражения гриппом. В случае инфицирования у вакцинированных людей грипп протекает намного легче, а риски развития осложнений существенно снижены.

Ранее и.о. заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора Андрей Рудометов предупреждал, что подтип вируса гриппа А, в обиходе известный как птичий грипп, способен спровоцировать пандемию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как подчеркнул Рудометов, настоятельно рекомендует проводить работы по разработке новых вакцин от гриппа.

Между тем главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов опроверг слухи о приходе в страну мутировавших штаммов гонконгского гриппа. Эксперт подчеркивал, что отличий в клинических проявлениях гриппа, тяжести течения заболевания и частоте осложнений по сравнению прежними годами не наблюдается.