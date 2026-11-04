Уничтожил дрон ВСУ "Баба-Яга": подвиг рядового Коноваленко

Рядовой Алексей Коноваленко надёжно прикрыл артиллерийскую позицию. Заметив приближение вражеской "Бабы-Яги", он меткими выстрелами ликвидировал гексакоптер, не допустив поражения орудия и не дав противнику передать координаты нашей огневой точки.

Гвардии младший сержант Артём Иванов, восстанавливая повреждённую линию, получил информацию о нападении группы диверсантов на узел связи и вместе с сослуживцами атаковал неприятеля. Когда боевики были уничтожены, Артём оперативно наладил взаимодействие между штурмовиками и артиллерией.