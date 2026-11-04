Россияне отмечают День народного единства

Сегодня Россия отмечает один из важных государственных праздников - День народного единства. Он установлен в честь освобождения в 1612 году Москвы от польских интервентов, и стал символом сплочённости, патриотизма, возрождения государства.

Одними из первых праздник встретили жители Дальнего Востока. В столице Приморья прошёл крестный ход с иконой Казанской Божьей матери, которая по преданию помогла одержать победу русским воинам. А потом начались массовые гулянья и от мемориала "Боевая слава" стартовал патриотический автопробег.

В День народного единства сотни жителей Сахалина собрались у музея "Россия -моя история". В ходе торжественных мероприятий землякам из 39-й бригады сегодня в зону спецоперации были переданы шесть штурмовых автомобилей.

Россияне уже получили поздравления с космической орбиты. "Отсюда с орбиты отчётливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь", - сказал Пётр Дубров. А Сергей Тетерятников пожелал, чтобы в каждом доме царили тепло и согласие, чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом.

О том, что единство начинается с простого человеческого тепла, хорошо знают в деревне Бажикаева Челябинской области. Здесь живут около пятисот человек и почти все башкиры. 4 ноября и дальние родственники и близкие соседи собираются за одним столом в семье Бикметовых. Двери дома, где выросло несколько поколений, открыты для всех.

Единство в этот день ощущается в масштабе всей страны - от небольших деревень до крупных городов. В Пензе флаг России пронесли в Центральном парке. А в Казани люди вышли с триколором на набережную в центре города. В этот день страна говорит об одном: единство рождается там, где люди собираются вместе, и оно будет жить - в памяти, в традициях и в сердцах тех, кто рядом.