Собянин поздравил москвичей с праздником

Поздравления с Днём народного единства направил москвичам мэр столицы Сергей Собянин. В своём сообщении, которое опубликовано в социальных сетях, он подчеркнул: этот государственный праздник напоминает о героических страницах отечественной истории и вдохновляет на новые свершения.

Также мэр отметил, что любовь к Родине и сплочённость делают нас сильнее, а цели - достижимыми. Вместе люди могут преодолеть все испытания, выстоять и победить. Также Собянин пожелал горожанам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо страны.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, фестивали, исторические реконструкции, флешмобы, автопробеги и квесты. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.