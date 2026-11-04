В ночь на 4 ноября в небе над Россией сбили 709 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 709 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 15 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областях, на Кубани, в Московском регионе, Крыму и Адыгее.

В Адыгейске во время атаки БПЛА загорелся склад компании "Озон", никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 4 ноября на подлёте к столице сбиты восемь дронов ВСУ. В столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" ночью вводились ограничения.