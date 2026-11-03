Террористический киевский режим совершил очередное преступление против мирного населения: ВСУ ударили по гражданскому микроавтобусу в селе Введенская Готня Ракитянского округа Белгородской области.

Как рассказал во вторник, 3 ноября, глава региона Александр Шуваев в своем "Макс"-канале, пострадали четыре человека, среди которых трое детей. У потерпевших — осколочные ранения ног и акубаротравмы.

Раненым оказывают всю необходимую помощь, при необходимости их отправят в федеральные клиники, пообещал Шуваев.

Ранее в Министерстве иностранных дел России указывали, что пестуемый странами Запада киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов. Необандеровцы бьют по автобусам и машинам граждан, многоквартирным и частным жилым домам, учреждениям жизнеобеспечения и образования, продуктовым магазинам и рынкам.

Уйти от ответственности за эти страшные преступления не удастся ни неонацистам, ни их пособникам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что наша страна делает все для скорейшей подготовки "нового Нюрнберга", работа над систематизацией данных по преступлениям киевского режима ведется ежедневно и почти круглосуточно.