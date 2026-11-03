С 1 ноября для России прекращено действие Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Как пояснила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, речь идет лишь о техническом аспекте.

Чиновница напомнила, что о денонсации соответствующего международного договора Россия уведомила Совет Европы еще в октябре 2025 года. Фактически, подчеркнула Захарова, наша страна с марта 2022 года не связана договорами, открытыми для членов Совета Европы, хотя оставалась участницей некоторых договоров, открытых для "третьих" сторон. К ним относилась и конвенция против пыток.

Выход из конвенции против пыток связан с рядом обстоятельств, на которые Москва не раз указывала. Права нашей страны были нарушены, когда Совет Европы блокировал выборы нового члена Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) от России.

Примечательно, что пресловутый комитет "озаботился" положением заключенных в России лишь по двум вопросам, не входящим в ее мандат. Этот политизированный выбор использовался как инструмент антироссийской кампании, указала Захарова.

Демонизируя Россию, ЕКПП пытается ставить в пример Украину, несмотря на вопиющие нарушения прав человека в этой стране, включая насилие, пытки, издевательства. Как подчеркнула представитель МИД России, "спасибо, таких "примеров для подражания" нам не нужно".

Выход России из Конвенции 1987 года не означает отказ исполнять международные обязательства в сфере предотвращения пыток, заверила Захарова. Соответствующие обязательства наша страна приняла на себя на более высоком уровне, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее весь мир облетели чудовищные кадры: в Киеве разоблачили пыточную. В подвале обычного дома держали десятки людей, включая подростков. Их избивали, морили голодом, издевались, пытали. Власти Украины признались в наличии таких застенков по всей стране. Однако западные спонсоры киевского режима промолчали.

В Кремле вслед за этим подчеркнули: ничего удивительного в лицемерном безмолвии Запада нет, поскольку "европейские структуры делают все возможное для того, чтобы подопечных оберегать от таких скандалов".

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты страны, отреагировал на случившееся в Киеве, в отличие от Елисейского дворца. Политик написал в соцсетях, что такие "дома ужасов" содержатся на деньги европейцев: "И вот это мы вооружаем и финансируем?! Хватит! Ни одного евро, ни одного французского оружия для Украины!"