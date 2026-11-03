Два человека погибли при атаке ВСУ в Запорожской области

Два человека, в том числе сотрудница Запорожской атомной электростанции, погибли при атаке украинского беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает во вторник, 3 ноября, администрация ЗАЭС в своем официальном "Макс"-канале, вражеский дрон ударил по частному автомобилю в Запорожской области. В результате этой атаки на заведомо гражданский объект погибли два человека.

Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что жителя Брянской области пришлось выводить из его автомобиля с помощью саперов, поскольку вокруг машины оказались взрывные устройства с украинского беспилотника. Мужчину обезопасили, надев на него бронежилет.

Как подчеркивал глава Херсонской области Владимир Сальдо, операторы беспилотников ВСУ целенаправленно и цинично атакуют мирное население. По его словам, когда у вражеского дрона, который охотился за военными целями, иссякает запас топлива или аккумулятора, оператор выбирает любую попавшуюся на глаза цель.