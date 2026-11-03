Россия заявила протест Норвегии за действия в интересах Украины

Временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьерна Свенунгсена вызвали на Смоленскую площадь. Об этом рассказали во вторник, 3 ноября, в российском Министерстве иностранных дел.

Как уточнило внешнеполитическое ведомство, норвежскому дипломату заявили решительный протест в связи с продолжающимися в Норвегии арестами российского движимого и недвижимого имущества по ходатайству украинских компаний.

Одним из таких прецедентов стало задержание в порту Баренцбург архипелага Шпицберген научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Основанием для этого норвежские власти называли решение суда по заявлению НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, были арестованы пять объектов российской недвижимости в Осло.

Москва требует от Осло неукоснительно соблюдать нормы международного права и предупреждает о намерении добиваться снятия арестов с российского имущества, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе заявил, что в Россию через Киркенес вернулись 69 пассажиров арестованного Норвегией судна "Профессор Молчанов". Поводом для таких санкций стало заявление "Нафтогаза Украины" о якобы похищении крымских активов компании — украинская сторона требовала обеспечительного ареста какого-либо российского имущества. Добраться смогли лишь до научного судна.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подчеркивал: этот произвол не останется без должного ответа. Иск по факту ареста российского судна на Шпицбергене готовят юристы треста "Арктикуголь" в координации с посольством России в Норвегии.