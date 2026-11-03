Россиян предупредили о мошеннических схемах при переобувке автомобилей

Злоумышленники активизировались на фоне сезонного повышения спроса на услуги по шиномонтажу. Об этом предупреждает во вторник, 3 ноября, Министерство внутренних дел России.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем "Макс"-канале, в числе самых распространенных схем обмана — использование фишинговых сайтов. Мошенники выводят их в топ интернет-поиска по запросам наподобие "купить диски недорого". Ввод данных карты на таком сайте оборачивается потерей денег и персональных данных.

Чтобы не попасться на эту удочку, приобретать товары следует лишь на проверенных площадках. Адрес официального магазина рекомендуется ввести вручную или сохранить в закладки. Лучше избегать перехода по рекламным ссылкам.

Еще одна мошенническая схема — фейковые объявления о продаже шин по заниженной цене. Потерпевшие переводят предоплату и ничего не получают. Важно проявить бдительность и критически отнестись к обещаниям продать товар по низкой цене. Насторожить должно требование полной предоплаты в кратчайший срок и невозможность проверить товар.

Жертвой мошенников может пасть и продавец покрышек — например, если согласится на просьбу оформить доставку через курьера и прислать ссылку для резервирования. После ввода данных карты продавец не получит денег за товар, зато теряет свои.

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики, сенатор Артем Шейкин подтвердил, что преступные элементы очень быстро адаптируются под актуальную повестку и бытовые ситуации. Зная, что весной и летом повсеместно отключают горячую воду, мошенники заманивали доверчивых граждан на фальшивые сайты под предлогом проверки графика отключений.

Заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, как отличить поддельную квитанцию на оплату услуг ЖКХ. Парламентарий призвал обращать внимание на личные данные и реквизиты плательщика — сверить код плательщика (номер лицевого счета) с квитанциями за прошлые месяцы. Если возникают сомнения в подлинности квитанции, нужно обратиться напрямую в обслуживающую организацию или ресурсоснабжающую организацию.