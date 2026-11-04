Константин Костин: Трамп превратил выборы в Конгресс в референдум о доверии самому себе

Каким может быть результат промежуточных выборов в Конгресс? Будет ли президент использовать свои полномочия, чтобы преодолеть противодействие противников, если нижняя палата перейдёт к демократам? На вопросы Алексея Фролова в студии программы "События. 25-й час" ответил Константин Костин - президент Фонда развития гражданского общества.

Эксперт полагает, что Дональд Трамп поставил себя в центр этих выборов, но большинство наблюдателей считает это большой ошибкой, потому что глава Белого дома превратил выборы в референдум о доверии самому себе. (смотрите видео – интервью Константина Костина).