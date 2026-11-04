Сумасшедшая профессор истории из США рассмешила своей теорией о России

В США пруд пруди исследователей и политологов, которые готовы задвигать такие теории, что впору к психиатру. Вот историко-политическая дискуссия. Известный американский исследователь даёт интервью блогеру, на примерах объясняя, что такое Россия.

- Какой один русский продукт вы бы хотели купить?

- Без комментариев…

- Даю подсказку - "Смирнов".

- Но это британский бренд. Да! Они даже водку не производили.

Россия даже водку не может сделать?! Вы думаете это городская сумасшедшая? Нет! Это известный американский учёный Сара Пейн, работавшая профессором истории в Военно-морском колледже США в Ньюпорте. Оценили уровень изложения? Видимо, Сара где-то в Британии крепко налегала на сорокаградусную и родила новую историческую концепцию.

Эта подсушенная мумия до сих пор считается специалистом по большим стратегиям. Вот ещё про Украину и про Путина: "Что происходит сейчас? Он континенталист. Он хочет утащить с Украины всё. В начале войны на Украине украли стиральные машинки. А почему? Потому что у русских нет своих стиральных машин".

Ну да, стираем в проруби, ищем, где бы еще стиральных машин двинуть. Что может преподать офицерам Военно-морских сил США такой, с позволения сказать учёный-историк? Но такой уровень представлений о России – это давний тренд и в политике, и среди подобного рода экспертов. На медведях ездим и на балалайках играем с утра до вечера. Ну, ракеты в космос отправляем. А стиральную машину осилить никак не можем.

"Мы потенциально приближаемся к мировой войне, и, похоже, это будет Третья мировая. А когда начинаются войны, остановить их очень сложно", - продолжает Сара Пейн.

Браво, Сара! Настоящий аналитик и специалист по большим стратегиям. Явно с трудным диагнозом. Публичные фантазии Дональда Трампа на фоне такого учёного, как Сара Пейн, выглядят просто серьёзным научным анализом. Из последнего. Президент США на митинге в штате Айва преподал урок истории, заяви, что выиграл бы Вьетнамскую войну за неделю.

И историку Трампу как-то хочется верить больше, чем городской сумасшедшей Саре Пэйн.