Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем народного единства.



Как отметил Дубров, с орбиты Земли особенно хорошо видно, насколько прекрасна Россия. По его словам, это наш общий дом, который каждый должен любить и беречь. Космонавт подчеркнул, что этот праздник напоминает о силе сплоченности. В самые переломные моменты истории именно единство и готовность поддержать друг друга помогали стране преодолевать любые испытания.



В свою очередь, Анна Кикина призналась, что работа на орбите позволяет по-настоящему прочувствовать ценность совместной работы. Она добавила, что общая цель, взаимное уважение и доверие помогают "решать сложнейшие задачи и делать новые шаги во благо всего человечества", даже если мы все очень разные.



Сергей Тетерятников пожелал соотечественникам благополучия и уверенности в завтрашнем дне.



"От всей души желаем вам, чтобы в каждом доме царили тепло и согласие. Чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом. Пусть чувство сопричастности к нашей общей Родине и уважение к ее истории помогают преодолевать любые трудности и строить будущее — надежное, светлое, общее. С праздником!" — подытожил он.