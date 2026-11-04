Трамп заявил о близости договоренностей об урегулировании конфликта между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования конфликта на Украине. В интервью изданию Financial Times он заявил, что Москва и Киев, по его оценке, подошли к этапу, когда готовы договариваться.



"Полагаю, обе стороны на том этапе, чтобы сказать: "Давайте заключим соглашение"", — отметил американский лидер.



При этом Financial Times обращает внимание, что украинские переговорщики оптимизм Трампа не разделяют.



Накануне стало известно о предстоящих трехсторонних переговорах между Россией, США и Украиной, которые пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.