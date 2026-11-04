Разочарованные в Трампе американцы проголосовали за демократов

По предварительным данным, на промежуточных выборах в Конгресс США демократы получат контроль над обеими палатами парламента.

Около 60% участников промежуточных выборов в США использовали выборы как способ выразить недовольство Трампом. Главной причиной стала экономика. Избирателей беспокоят рост цен на продукты, бензин и коммунальные услуги. Около двух третей опрошенных считают, что при Трампе экономическое положение страны ухудшилось, сообщает NBC News.

Глава Белого дома уже заявил, что готов смириться с результатами выборов и не планирует никаких кадровых перестановок в своём кабинете после поражения республиканцев.

Правда, президент выложил у себя в соцсети фото кепки с надписью "Вето". Так он напомнил своё обещание: в случае победы демократов не подписывать документы, пока законодатели не согласятся на сделку.