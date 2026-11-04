В зоне спецоперации наступление нашей пехоты на Запорожском направлении прикрывают миномётные расчёты. Они наносят удары по огневым точкам и укреплениям националистов, что позволяет штурмовым отрядам продолжать продвижение. Корректировку огня ведут с помощью беспилотников в режиме реального времени.

А на Краснолиманском участке фронта уничтожена артиллерийская установка противника, которая била по позициям российских войск. Орудие пытались скрыть в лесопосадке. По позициям радикалов отработали расчёты "РСЗО" Ураган. Ликвидацию цели подтвердила воздушная разведка.