Школьники из СНГ приехали на спортивный фестиваль в Москву

400 юных атлетов, 10 государств и шесть дисциплин - в столичном регионе в эти дни проходит XIII Международный фестиваль школьного спорта стран СНГ.

Подростки в возрасте от 12 до 15 лет соревнуются в баскетболе, волейболе, шахматах, настольном теннисе, мини-футболе и бадминтоне. В программе фестиваля - не только соревновательный блок, но и культурная программа. Для участников организовали развлекательные мероприятия и экскурсии. Так, накануне они посетили Государственный музей спорта.

Как отметила президент Всероссийской федерации школьного спорта, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, очень важно, чтобы не только спорт объединял детей, а чтобы они знакомились, знакомились друг с другом.