Подросток, которого обнаружили в тайной тюрьме под Киевом, рассказал подробности своего задержания. По словам ребёнка, его избивали люди в военной форме без опознавательных знаков. Ну а сейчас он находится в областной больнице с многочисленными травмами.

Это тот самый парень, кадры с которым накануне облетели весь мир. 14-летний подросток после освобождения из дома пыток в Петропавловской Борщаговке под Киевом был в шоковом состоянии. Глаза стеклянные. Лицо сведено судорогой. Было очевидно, что подросток пережил сильнейший шок. Первым его допросил признанный в России террористом и экстремистом, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* .

Из больницы подросток рассказал: когда вернулся из школы, узнал, что в селе собирается митинг против сотрудников ТЦК. Пошёл туда с друзьями. Залез на дерево. Видел, как за высоким забором бегали люди с лопатами в военной форме. Они начали поливали подростков, сидящих на деревьях, из огнетушителей. А потом, в какой-то момент поняв, что их снимают на камеры смартфонов, выбежали с территории коттеджа.

Видно, что подросток до сих пор волнуется, вспоминая как всё было. Его затащили в дом. Схватив за волосы, начали бить об стену. На голове теперь шишки. Из носа и разбитого рта пошла кровь. Все истязатели были без опознавательных знаков.

Истязание прекратили, только после того, как волнения на улице начали нарастать. В полицейских и военных полетели камни. По официальной версии Национальной гвардии Украины, 14-летний подросток оказался в тюремном подвале случайно: якобы, он просто упал с дерева, а жильцы дома, наоборот, спасли его.

В своём видеообращении подросток объяснил, почему решил записать его: потому что в интернете появились слухи, что ему заплатили за постановку. Он не знает, накажут его мучителей или нет, но исходя из киевской риторики, вряд ли.

Все официальные лица называют произошедшее провокацией Кремля, целью которой была попытка опорочить честное имя боевиков из запрещённой в нашей стране террористической группировки "Азов"** . Дом пыток - это, якобы, пункт временного размещения, в котором находились 26 человек. Четверо - самовольно оставившие часть. Остальные - готовились уйти на фронт.

Сейчас установлены 16 активных зачинщиков беспорядков. Всего же идентифицированы более ста человек, находившихся на митинге, которых разогнала не полиция, а приехавшие боевики с палками и арматурой.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** организация запрещена на территории России и признана террористической