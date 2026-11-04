Собянин: Основные работы по созданию "ВДНХ Экспо" завершатся до конца года

Строительство конгрессно-выставочного центра "ВДНХ ЭКСПО" будет завершено в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время своего визита на ВДНХ в День народного единства.

Мэр отметил, что на территории главной выставки страны идёт масштабная стройка - сооружается один из крупнейших в стране экспоцентров на базе четырёх павильонов, передаёт АГН "Москва".

ВДНХ продолжает развиваться, реставрируются памятники истории и культуры, открываются новые музейные пространства, отметил Собянин.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, фестивали, исторические реконструкции, флешмобы, автопробеги и квесты. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.