Путин вручил потомку Бисмарка медаль Пушкина

У каждого россиянина есть малая родина, но большое Отечество у всех одно. Об этом заявил в Кремле на вручении наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации Владимир Путин.

"Люди разных национальностей и культур, вероисповеданий, ощущают неразрывную связь друг с другом, знают, что у каждого из нас, конечно, есть своя малая родина, но есть и большое общее Отечество - оно у нас одно", - сказал глава государства.

Фундаментальную роль такой солидарности призван подчеркнуть и год единства народов России, который сейчас проводится в стране, отметил российский лидер.

Среди награждённых были основатель российско-немецкого общественного проекта "Бисмарк-диалог" Александр фон Бисмарк - потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, президент итальянской благотворительной ассоциации "Помогите спасти детей" Эннио Бордато, президент Приднестровской народной республики Вадим Красносельский, директор Фонда гуманитарных исследований Иван Есин, генеральный директор китайской международной инвестиционной компании "Чэнтун" Чжоу Лицюнь.

Ранее сегодня Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной Площади. Президент пообщался с представителями общественных и молодёжных организаций, а также ветеранами спецоперации.

Затем глава государства посетил выставку, посвящённую 80-летию патриарха Кирилла и поставил свечку к иконе князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской. Ещё Путин выступил на пленарном заседании международной недели "Народы России".

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, фестивали, исторические реконструкции, флешмобы, автопробеги и квесты. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.