Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Владимир Путин возложил цветы к памятнику освободителям Отечества на Красной Площади. Вместе с президентом в торжественной церемонии приняли участие лидеры всех религиозных конфессий страны. А затем глава государства пообщался с представителями общественных и молодёжных организаций, а также ветеранами СВО.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, фестивали, исторические реконструкции, флешмобы, автопробеги и квесты. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.