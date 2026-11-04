Сильные снегопады обрушились на Сибирь и Дальний Восток

Сибирь и Дальний Восток во власти непогоды. Снегом заметает Амурскую, Иркутскую и Кемеровскую области. А дороги такие скользкие, что превращаются в полосу препятствий. Преодолевать дистанции кому-то приходится даже ползком.

В Кемеровской области во время спуска сноубордист провалился в ручей, который оказался скрыт под сугробом. На посёлок обрушился такой снегопад, что кататься можно не только на горнолыжных трассах. Дворы и дороги - под толстым слоем снега. Водители с трудом пробираются через сугробы, которые выросли как на дрожжах.

А жители Благовещенска жалуются на гололедицу. Скользко так, что одна из местных жительниц решила не рисковать и преодолеть нечищеную дорогу ползком. На помощь пришёл водитель, он помог женщине перейти на другую сторону.

В Иркутске снегопад тоже добавил на улицы экстрима. Дети устроили себе развлечение прямо на проезжей части. В горки превратились и многие лестницы. Жители вынуждены проявлять чудеса ловкости.