Дегтярёв предупредил страны, объявившие бойкот российским хоккеистам

Россия передаст Международному олимпийскому комитету материалы по странам, которые намерены бойкотировать турниры с участием наших хоккеистов. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегятрёв.

По его словам, решение касается также государств, которые принимают соревнования, но отказывают в выдаче виз для российской сборной. Подобные выпады направлены против мирового спорта. И незаконные ограничения будут оспорены в суде.

Ранее о нежелании играть с нашей командой, несмотря на решение Спортивного арбитража о допуске россиян к соревнованиям, заявили в Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Чехии и Латвии. А канадский премьер Карни сообщил: Оттава откажет в визах российской сборной перед молодёжным чемпионатом мира, который должен пройти в декабре.