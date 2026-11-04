В Армении задержан оппозиционер Самвел Карапетян

В Армении задержан лидер оппозиционного блока "Сильная Армения", российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян. Следователи провели обыск в его доме, а затем увезли в СИЗО, сообщает ТАСС.

Известно, что Карапетяна задержали по делу о злоупотреблениях в компании "Электросети Армении".

Летом прошлого года бизнесмена уже задерживали и предъявляли обвинения в отмывании денег. Тогда армянский премьер Никол Пашинян пообещал предпринимателя, как он выразился, деактивировать. МИД России, в свою очередь, заявил, что внимательно следит за ситуацией и готов оказать Карапетяну необходимую помощь.