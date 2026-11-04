Путин поставил свечку к иконе Дмитрия Донского и Ефросинии Московской

Президент России Владимир Путин посетил выставку "Христианская традиция. Наши дни", посвящённую 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава государства в сопровождении патриарха и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) перед посещением выставки подошёл к иконе Святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской. Российский лидер поставил свечку и приложился к иконе.

Ранее сегодня Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной Площади. Президент пообщался с представителями общественных и молодёжных организаций, а также ветеранами спецоперации.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, фестивали, исторические реконструкции, флешмобы, автопробеги и квесты. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.