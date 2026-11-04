Путин назвал единство народов несущей конструкцией суверенитета России

Владимир Путин поздравил россиян с Днём народного единства. Президент выступил на пленарном заседании международной недели "Народы России".

Глава государства назвал единство народов несущей конструкцией суверенитета и независимости России. Русский язык и русский народ остаются основой российской государственности, подчеркнул президент. Ещё он отметил, что поддержка русской культуры и языка имеет стратегическое значение, сообщает ТАСС.

Президент отметил, что необходимо пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни, ведь Россия исторически развивалась во взаимодействии народов, этносов, языков и обычаев.

Говоря о спецоперации, Путин напомнил, что уже более сотни представителей народов России получили высокие награды за подвиги на СВО.

Ранее сегодня Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной Площади. Президент пообщался с представителями общественных и молодёжных организаций, а также ветеранами спецоперации. Затем глава государства посетил выставку, посвящённую 80-летию патриарха Кирилла и поставил свечку к иконе князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, фестивали, исторические реконструкции, флешмобы, автопробеги и квесты. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.