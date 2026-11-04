Собянин рассказал о расширении в Москве сети беспилотных трамваев

В Москве расширят сеть беспилотных трамваев, машины выйдут на два маршрута. Подробности сообщил Сергей Собянин.

Уже до конца этого года беспилотные машины выйдут на маршрут №15 (Таллинская улица - метро "Сокол") и маршрут №21 (Таллинская улица - метро "Щукинская").

Мэр напомнил, беспилотные трамваи начали ходить в столице в сентябре 2025 года. Тогда инновационный трамвай модели "Львёнок-Москва" начал регулярно перевозить пассажиров по маршруту №10 от метро "Щукинская" до улицы Кулакова. Сегодня в Москве ходят шесть беспилотных трамваев.