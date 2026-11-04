Собянин: Выставка "Православная Русь" будет работать в Манеже до 8 декабря

XXII выставка-форум "Православная Русь - ко Дню народного единства" будет работать в "Манеже" до 8 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Сегодня мэр вместе с президентом Владимиром Путиным и патриархом Кириллом открыл экспозицию в ЦВЗ "Манеж". На выставке представлено более 520 произведений искусства: живопись, иконопись, скульптура, мозаика, церковное шитьё, ювелирное искусство и работы современных мастеров.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, фестивали, исторические реконструкции, флешмобы, автопробеги и квесты. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.