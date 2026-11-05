Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Александр Савельев пришёл на помощь раненым товарищам. Из-за атаки беспилотников ВСУ бойцов не могли эвакуировать. Савельев уничтожил дроны и лишил противника возможности корректировать огонь. Жизни наших военнослужащих были спасены.

Ефрейтор Вильдан Нургалиев, взаимодействуя с расчётами БПЛА, грамотно организовал штурм укреплённых позиций неприятеля. Несмотря на обстрелы, группа под командованием Нургалиева смогла без потерь выполнить поставленную задачу.