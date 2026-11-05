Российская армия этой ночью нанесла новые удары по украинским тылам. Приходят сообщения о взрывах в Киеве. Там горит склад боеприпасов, идет повторная детонация. В Днепропетровске поражена энергетическая инфраструктура и предприятие вражеского ВПК. Это ответ на террористические атаки боевиков по гражданским объектам на территории нашей страны.

В ходе спецоперации в Запорожской области экипажи танков Т-80 БВМ группировки "Восток" точно отработали по выявленным вражеским позициям. Уничтожены огневые точки и живая сила противника, что облегчило продвижение наших штурмовых подразделений.

В районе Славянско‑Краматорской агломерации расчёты беспилотников "южан" поразили бронемашину "Хамви производства США и пункт управления дронами ВСУ.

На Краматорском участке фронта ударные беспилотники ликвидировали "пикап", два укрытия с живой силой противника и склад снарядов к РСЗО "Град". Отличились и операторы "Сокола-ПВО" группировки "Запад". В ходе боевого дежурства на Краснолиманском направлении они уничтожили сразу несколько дронов ВСУ. Наш перехватчик самолетного типа способен не только дистанционно подрывать любые цели противника, но и таранить их.