Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей героев СВО

Владимир Путин пригласил в Кремль на чаепитие детей героев спецоперации, с которыми до этого пообщался на Красной площади. В беседе президента также принимает участие замминистра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва.

Ранее сегодня Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной Площади. Президент пообщался с представителями общественных и молодёжных организаций, а также ветеранами спецоперации.

Затем глава государства посетил выставку, посвящённую 80-летию патриарха Кирилла и поставил свечку к иконе князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской. Ещё Путин выступил на пленарном заседании международной недели "Народы России" и вручил в Кремле награды и премии за вклад в укрепление единства российской нации.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, фестивали, исторические реконструкции, флешмобы, автопробеги и квесты. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.