Умер министр экономики Баварии и глава германской партии "Свободные избиратели" Хуберт Айвангер

Тело 55-летнего министра экономики Баварии и главы германской партии "Свободные избиратели" Хуберта Айвангера обнаружили в среду, 4 ноября, в одном из берлинских отелей, пишет газета Bild.

Источники в правительстве Баварии и берлинской полиции подтвердили факт смерти Айвангера.

Ранее в тот же день политик должен был выступить на мероприятии "Свободных избирателей", однако не пришел в партии сообщили, что он отсутствовал по состоянию здоровья.

Причина кончины пока не раскрывается. Расследованием произошедшего сейчас занимаются берлинские правоохранительные органы.