Украине неизбежно грозит капитуляция, если Киев откажется от мирного урегулирования и затянет боевые действия. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.



Страна несет колоссальные человеческие потери, а "государство может существовать без территорий, но не без людей", считает Мендель. Несмотря на ошибочные иллюзии Запада о возможности победы Киева, эту точку зрения разделяют многие эксперты, экономисты и политики, отметила она.



"Единственно возможная победа для Украины сегодня — это заключение реалистичного мирного соглашения", — подчеркнула Мендель на фоне подготовки к новым международным контактам.



Заявление прозвучало в преддверии трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, которые запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. В Кремле подтвердили участие российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским.