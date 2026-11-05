День военного разведчика отмечают в России

Сегодня День военного разведчика. И в свой профессиональный праздник в зоне спецоперации они продолжают успешно выполнять боевые задачи. Выявляют и обезвреживают диверсионные группы ВСУ, вскрывают вражеские огневые точки, поставляют данные, добытые в тылу противника.

Операторы БПЛА поддерживают штурмовые группы: с воздуха ведут разведку и передают сведения командирам, поражают неприятеля ударными дронами, корректируют работу артиллерии.

В канун праздника разведчики получили заслуженные награды. Медалями "За отвагу", "За храбрость" II степени, Жукова и Суворова были отмечены бойцы подразделений второй гвардейской общевойсковой армии группировки "Центр".