В России продолжается набор на военную службу по контракту

Продолжается набор на военную службу по контракту. После собеседования новобранцев ожидает всесторонняя подготовка в условиях, приближенных к боевым. Особое внимание уделяют желающим попасть в войска беспилотных систем. Будущих бойцов учат управлять различными типами БПЛА, а также грамотно защищаться от дронов противника. Все действия отрабатываются до автоматизма, под руководством инструкторов, имеющих опыт СВО.

Освоение тактической стрельбы из автомата начинается на полигоне с очень простых упражнений. Бойцов, к тому же, сразу учат преодолевать инженерные заграждения и слаженно работать в тактических двойках.

За спиной у новобранцев всегда опытные инструкторы, уже прошедшие через зону СВО. Молодым бойцам они объясняют, как стрелять из разных положений, выбирать на поле боя укрытия, менять огневые позиции и захватывать позиции врага.

Рассказывает, что уже многому успел научится. На гражданке работал строителем, дома ждут жена и двое детей. К его выбору отнеслись с пониманием. "Хочу доказать себе и, в первую очередь, перевоспитать себя. Защитить Родину. И доказать, что я мужчина", - отметил военнослужащий ВС России.

На другом полигоне учатся громить врага расчеты БПЛА. Бойцы уже прошли курс общевойсковой подготовки и теперь осваивают разные типы беспилотников. На этих занятиях запускают ударные БПЛА самолетного типа “Молния” и “Утка”.

Служить в войсках беспилотных систем собирается и Денис. Он только подписал контракт. В Москве долгое время работал таксистом. Сам родом из Горловки.

"Для защиты Родины. Люблю Россию. Готов защищать. Я решил, что хватит сидеть и решил пойти по контракту", - отметил он.

В составе группы добровольцев Денис отправился на полигон для обучения. В пункте отбора на службу по контракту работают инструкторы разных родов войск. Прямо на месте, еще до подписания контракта, они помогут, например, понять, есть ли у кандидата способности к управлению беспилотниками или нет.

"Они у нас также могут показать свои навыки. То есть у нас для этого есть все ресурсы, чтобы также он мог на симуляторе продемонстрировать, насколько он способен пилотировать", - сообщил инструктор по беспилотным системам пункта отбора на службу по контракту г. Москвы.

Государство активно поддерживает тех, кто заключает контракт с Минобороны. При его подписании положены единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве добровольцам дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей.

В столице Центр отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова. Заявку можно подать онлайн, а дополнительную информацию получить по короткому номеру 117.