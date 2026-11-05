В России арестовали бывших членов СНБО Украины

В Москве суд заочно арестовал двух экс-членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины за преступления в Донбассе.

Мера пресечения избрана бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину и экс-председателю Государственной пограничной службы страны Виктору Назаренко, сообщает ТАСС.

Дело расследуется по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны По данным следствия, Шокин и Назаренко совершили преступления против мирного населения Донбасса в 2014 году.

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