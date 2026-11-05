Нет света, задело школу: что известно о массированной атаке на Рязань

Рязанская область минувшей ночью подверглась массированной атаке БПЛА.

На территории ряда промышленных объектов произошли пожары, сообщил глава региона Павел Малков.

"Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщил он.

Также повреждения получили линии электропередачи, в некоторых районах Рязани наблюдаются перебои с электроснабжением. Ведутся восстановительные работы.

В Рязанском округе повреждения получили частные дома, в Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе. В школе №56 выбило стекла, занятия отменены.

Минувшей ночью силы ПВО сбили над регионами России 496 вражеских беспилотников.