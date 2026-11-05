"Сейчас я бы где-нибудь под забором валялся, клянусь": Ягудин рассказал, как его спасла Тотьмянина

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина считаются одной из самых гармоничных пар в отечественном фигурном катании. В новом интервью прославленный спортсмен признался, что в их браке не все так гладко.

В частности, рассказал Алексей Ягудин, в их паре главной считается именно Татьяна Тотьмянина. "Со слов жены, я еще не стал опорой семьи. Я еще не родился, я щенок еще, который любит жить в грязи и так далее", - сообщил фигурист.

При этом он отметил, что ему необходимы строгие ограничения и дисциплина. В разное время его контролировали разные женщины: это его мать, потом тренер Татьяна Тарасова, а затем уже Татьяна Тотьмянина, которая, к слову, по знаку Зодиака Скорпион.

"У меня мировая жена. Вот если б не мой Скорпион дома, правда, сейчас я бы где-нибудь под забором валялся, я клянусь", - заявил Ягудин в интервью Григорию Дрозду.

Фигурист рассказал, что в семье считается третьим ребенком. Время от времени Татьяна Тотьмянина пытается заставить его наконец повзрослеть. При этом Алексей Ягудин совершенно счастлив и теперь для него семья на первом месте.

"В какой-то момент случился слом, я стал кайфовать от того, что вот у меня дети и семья, и собаки, и такие все мы разные. Никогда не думал, что он настанет, этот момент, и я буду кайфовать от того, что я что-то делаю, а потом сажусь и еду к семье", - заключил спортсмен.

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