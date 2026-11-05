Синоптик рассказала о погоде в Москве в четверг

В четверг в Москве прогнозируются небольшой дождь со снегом.

Температура воздуха составит плюс четыре-шесть градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Порывы ветра составят 5-10 метров в секунду, местами они будут достигать 12-14 метров в секунду.

С вечера четверга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

В пятницу и на выходных в столичном регионе будет снег. На дорогах образуется наледь в ночные и утренние часы. Температура в темное время суток достигнет минусовых значений – от нуля до минус трех градусов. Днем – в районе 2-3 градусов тепла.