Украинский лидер Владимир Зеленский не до конца осознает реальную ситуацию с энергоснабжением в Киеве. Создается впечатление, что главе киевского режима все равно, что происходит в столице страны, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

Эксперт подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением города тяжелейшая. Но Зеленский психически очень далек от понимания бед украинцев. Вызывает недоумение аналитика и тот факт, что глава киевского режима отказывается обсуждать настоящие причины кризиса, разгорающегося в городе.

Украинский лидер днем ранее пожаловался на крайне тяжелую ситуацию с энергоснабжением в столице и снова потребовал снабдить Украину ракетами. Меркурис признал, что уже успел привыкнуть к такому поведению со стороны Зеленского. Украинские власти призывают жителей города выезжать из Киева и закупать дрова.