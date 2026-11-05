Анна Седокова: "Он тот, кто впервые за два года заставил мое сердце биться"

Анна Седокова выступила с пронзительным признанием. Известная певица сообщила, что у нее появились чувства к мужчине, но ему они оказались не нужны.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анна Седокова рассказала, что у нее "синдром спасателя", то есть артистка старается помогать даже тем, кто о помощи не просит. А в результате, констатирует артистка, она же оказывается в проигрыше.

В качестве примера певица привела некого мужчину, которому отправила идею ролика. Впоследствии видео набрало миллионы просмотров. Вот только благодарности Седокова сразу не получила - она ждала ответа 19 часов.

"Я просто спасатель премиум. VIP. Еще раз. Если хоть кто-то из вас подумает, что мне нужен… И еще раз подумает, что он потрясающий начинающий актер, спортсмен или как там его — модель. И я хочу его урвать, а не просто хочу помочь. Я просто хочу помочь, потому что я идиот, спаситель и помогатор. Он тот, кто впервые за два года заставил мое сердце биться. Я впервые после всего что-то почувствовала к кому-то. Я сделала все, чтобы он был в "Титанах". Но он предпочел мне другого", - рассказала Седокова.

Называть этого мужчину, к которому у нее возникли чувства, Анна не стала. Зато в заключение пожелала ему "совет да любовь", а себе "психотерапию".

Напомним, бывший муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, скончался в конце декабря 2024 года. Спортсмен свел счеты с жизнью в одном из московских хостелов вскоре после того, как оформил развод с певицей. Артистка долгое время не комментировала произошедшее, она пережила нервный срыв.

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