Подразделения ВС России заставляют отступать ВСУ под Славянском и Краматорском

Части ВСУ под натиском российских войск отступают под Славянском и Краматорском. ВС России выполняют задачи специальной военной операции, сообщил замкомандира разведывательно-штурмовой бригады "Волки" с позывным Магадан.

Как рассказал боец агентству ТАСС, российские войска поджимают ВСУ. Все двигается по плану, перед российскими военнослужащими стоит задача победить.

Славянско-краматорское направление ранее назвали центральным для российской армии в зоне специальной военной операции. Украинские власти объявили в Славянске и Краматорске принудительную эвакуацию.