Карл III совершил роковую ошибку с Гарри и Меган: ситуация во дворце чудовищная

Король Карл III рискует поставить под угрозу своё историческое наследие, позволив принцу Гарри и Меган Маркл вернуться в Великобританию. Монарх совершил роковую ошибку.

Королевский биограф Том Бауэр резко раскритиковал Карла III, назвав его "слабым", и потребовал, чтобы король прямо заявил Сассекским, что они должны покинуть страну. По мнению Бауэра, король обязан недвусмысленно дать понять Гарри и Меган, отказавшимся от исполнения королевских обязанностей во время знаменитого "Мегзита" в 2020 году, что никакого возвращения к прежнему королевскому статусу для них не будет.

"Людям неприятно видеть, как Гарри и Меган унижают их монарха", — в свою очередь заявил Том Сайкс, ведущий подкаста The Royalist, во время беседы с Бауэром.

По словам Сайкса, британцы наблюдают, как король фактически "расстилает красную дорожку" перед Гарри, предоставляет ему автомобили сопровождения и охраны и оказывает все почести, положенные члену королевской семьи, одновременно утверждая, что Гарри больше не является действующим представителем монархии.

"Получается, он пытается усидеть на двух стульях", — отметил Сайкс, имея в виду положение Гарри.

Сайкс предупредил короля, что тот совершает чрезвычайно серьёзную ошибку, которая может определить историческую оценку всего правления Карла. "Не так ли? Он позволяет этим двоим вернуться, ничего не предпринимает, чтобы остановить их, и даже не выражает никакого недовольства происходящим", — продолжил эксперт.

Бауэр согласился с этой оценкой, заявив, что королю необходимо принять решительные меры и добиться отъезда герцога и герцогини Сассекских из Великобритании.

"Я абсолютно с этим согласен, потому что именно в этом и заключается проблема. Он слаб. Он ненавидит конфронтацию. И, несомненно, испытывает чувство вины за то, что Гарри в детстве не получал должного внимания, особенно после смерти Дианы. Всё это переплелось между собой... Ситуация превратилась в огромный, просто чудовищный беспорядок", — пояснил Бауэр.

Специалисты призывают Карла III принять решение. По словам биографа, королю необходимо сделать всё возможное, чтобы у Сассекских не осталось никаких иллюзий относительно того, что они когда-нибудь смогут вновь стать действующими членами королевской семьи в этой стране.

"Именно такой линии должен придерживаться дворец. И чем скорее он начнёт действовать, тем лучше", — подчеркнул эксперт.