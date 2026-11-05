В России резко выросло число аварий с участием водителей скоростных самокатов

Минтранс России подготовил проект изменений в ПДД, существенно ужесточающий правила пользования мощными электросамокатами. Авторы инициативы предлагают целый комплекс мер, в частности, запрет на средства индивидуальной мобильности тяжелее 35 килограммов, а также выезд курьеров на тротуары. В последнее время по всей стране резко возросло число аварий с участием водителей скоростных самокатов, и нередко в подобных ДТП серьезно страдают дети.

Обычная прогулка с мамой закончилась для восьмилетнего Вовы больничной палатой. Курьер на электровелосипеде сбил ребенка прямо на тротуаре и протащил по асфальту 15 метров. Разорванная губа, выбитый зуб, повреждённая челюсть. И операция под общим наркозом.

НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВА-ПОНОМАРЕНКО, МАМА: "Я только увидела, как ребёнка будто ветром выхватило. Я стала за ним бежать, кричать, но он не останавливался довольно долго".

По словам Натальи, курьер не предложил помощи и пытался уехать. Но его удалось задержать. В детском Центре Раухфуса знают, насколько серьёзными могут быть последствия таких столкновений.

"Степень тяжести абсолютно разная — от лёгкой до тяжёлой, с поступлением таких детей в отделение анестезиологии и реанимации", - рассказал Эмирбек Эмирбеков, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии центра Раухфуса.

В августе в Казани курьер на скорости сбил людей на переходе. На опубликованных кадрах видно - он не остановился. Вот другой доставщик въехал в толпу пешеходов — обошлось без травм. А в октябре в Краснодаре водитель электросамоката сбил семилетнего мальчика и уехал.

Власти Петербурга пытаются найти решение на городском уровне. При транспортной комиссии Заксобрания создали специальную рабочую группу.

"Будем обсуждать, как это отрегулировать, чтобы безопасность жителей была в первую очередь, приглашаем компании, которые этими курьерами владеют", - отметил Дмитрий Павлов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Опасные столкновения происходят по всей стране. И статистика это подтверждает. Более четырех тысяч аварий за девять месяцев по всей стране. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности стало на 37 процентов больше в сравнении с прошлым годом. В Минтрансе разработали новый проект поправок в правила дорожного движения. Курьерам хотят запретить ездить по тротуарам и пешеходным зонам.

Также предлагают приравнять к мопедам часть мощных электровелосипедов. Для управления ими понадобятся права категории "М". Отдельный вопрос — возмещение ущерба пострадавшим. Нередко доставкой занимаются несовершеннолетние, и в таких случаях разобраться с ответственностью бывает ещё сложнее.

Между тем, специалисты уверены: только ужесточения норм все же недостаточно. В данный момент многие пользователи воспринимают электросамокаты и велосипеды как "игрушку с батарейкой" и не оценивают риски. Важно повышать транспортную культуру.