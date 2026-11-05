Обломки аэропорта в Бразилии разбросало по взлетно-посадочной полосе

Сразу несколько сильнейших ураганов и торнадо атаковали юго-восток Бразилии. В штате Парана стихия обрушилась на город Маринга. Скорость ветра достигала 250 километров в час. Мощный вихрь срывал крыши с домов и ломал деревья, переворачивал легковые автомобили и грузовые фуры.

А в штате Санта‑Катарина торнадо ударил по аэропорту. Разрушены здания терминалов - обломки разбросало по взлётно-посадочной полосе. Опрокинуты несколько самолётов. Один из них готовился ко взлёту, но в последний момент экипаж принял решение не подниматься в воздух.

Сейчас воздушная гавань закрыта на неопределённый срок. Сотни жилых домов повреждены в соседнем населённом пункте. Информации о пострадавших пока не поступало.