Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение 14-летнего Кирилла Селюгина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 14-летнего Кирилла Селюгина. Его историю мы рассказывали ранее.

Мальчик из последних сил борется с острым лимфобластным лейкозом, раком крови. У Кирилла - тяжёлый рецидив. Спасти ребёнка может только срочная пересадка костного мозга. Но без специальной сопроводительной терапии операцию нельзя провести. И благодаря вам у семьи есть деньги.Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка.

Мы продолжаем сбор для 6-летнего Давида Гизятова. С вашей помощь удалось собрать свыше 2 с половиной миллионов рублей. Но необходимо ещё больше полумиллиона. У мальчика мышечная дистрофия Дюшенна. Болезнь медленно, но неумолимо забирает у ребенка жизнь. И если не помочь, Давид потеряет возможность бегать, играть, а со временем и дышать. Чтобы держать болезнь под контролем, требуется специальная терапия.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!