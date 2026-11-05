Онкобольной Лерчек стало хуже: она попала в больницу

Вскоре после рождения четвертого ребенка Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) узнала, что у нее онкологическое заболевание. Блогеру поставили рак четвертой стадии.

Лерчек прошла несколько курсов химиотерапии. Летом ей стало лучше, блогер ходила в спортзал, посещала светские мероприятия и снялась в нескольких рекламных фотосессиях.

Но осенью ей резко стало хуже. В последнее время Чекалина жаловалась на сильные боли в спине, из-за которых не может нормально ходить.

А теперь стало известно, что Валерия попала в больницу, передает SHOT. Заседание, запланированное на сегодня, 5 ноября, в Мосгорсуде, на котором будет рассматриваться апелляция Чекалиной на приговор, блогерша пропустит. Информацию об этом нам подтвердил ее адвокат.

Ранее новое обследование выявило, что рак распространился на новые органы. Медики посоветовали Лерчек пройти лечение за границей. Врачи рекомендуют многодетной маме отправиться в Китай и попробовать уникальные местные технологии лечения. Однако без разрешения суда блогер не может покидать страну. Чекалина уже направила прошение и ждет ответа.

Напомним, Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Кроме того, ей назначили штраф в размере 765 миллионов рублей, а также на три года запретили администрировать интернет-ресурсы, связанные с продвижением ее бренда.

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